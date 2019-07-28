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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» проиграл в первом матче с Жумаскалиевым после грубой ошибки голкипера

Костанайский «Тобол» потерпел поражение от кызылординского «Кайсара» в 20-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел в Костанае и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Куле Мбомбо (8-я и 21-я минуты). Причем второй гол форвард «волков» забил после ошибки голкипера костанайцев Эмиля Балаева, который сначала неудачно сыграл на выходе, а затем не смог выбить мяч.

В компенсированное ко второму тайму времени хозяева и вовсе остались в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален защитник Виктор Дмитренко.

Для «Тобола» эта игра стала первой под руководством Нурбола Жумаскалиева, исполняющего обязанности главного тренера. Костанайцы потерпели второе поражение кряду, у команды осталось 39 очков.

Напомним, 21 июля россиянин Владимир Газзаев объявил об уходе с поста главного тренера «Тобола». В последнем матче с ним костанайский клуб сыграл вничью с люксембургским «Женессом» и сенсационно вылетел из Лиги Европы.

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