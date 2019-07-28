«Им бы понедельники взять и отменить…». В испанском футболе большой конфликт!

Источник: Спорт-Экспресс

Испанские традиции

За три недели до старта очередного чемпионата в Испании снова все не слава Богу. Два года назад летом там брали под стражу действующего президента Королевской федерации футбола Анхеля Марию Вильяра (по обвинению в коррупции), в прошлом году глава лиги Хавьер Тебас шокировал всех новостью о том, что один из матчей испанского чемпионата будет сыгран в США (чего так и не произошло). На этот раз две главные футбольные структуры Испании — лига и Королевская федерация — серьезно столкнулись лбами, да так что полетели искры.

Точки напряжения

К настоящему моменту между ними накопилось достаточно точек напряжения, которые только подливают масла в огонь. Федерация во главе с Луисом Рубиалесом в одностороннем порядке приняла решения об изменении формата Суперкубка и Кубка страны и стала диктовать лиге, каким именно мячом играть и как называться (несмотря на действующие контракты организации с техническими спонсорами). Мяч и имя Тебас и его команда отвоевали, кубковые вопросы тоже не до конца закрыты, но на днях разразился новый конфликт, касающийся матчей по пятницам и понедельникам.

Вопрос телеправ

Начнем по порядку. Лига зарабатывает на продаже телеправ порядка 2 миллиардов евро. В стандартный пакет входят четыре игровых дня, с пятницы по понедельник, со вполне понятным заранее и неразрывным расписанием матчей, что и генерирует его стоимость. Поэтому, когда федерация высказалась против проведения матчей по пятницам и понедельникам, лига забила тревогу — многие контракты с вещателями в таком случае оказывались под угрозой срыва, что грозило приличными неустойками.

Похоже, федерация уже давно пытается каким-то образом получить свою порцию прибыли — в частности, интересуется, какой доход приносит продажа телеправ на пятничные матчи, а когда не получает ответа на свой вопрос (руководство лиги отказывается раскрывать финансовые детали), ведет собственный подсчет и требует от лиги 33 миллиона евро за то, чтобы оставить игры по пятницам в покое. При этом Рубиалес с самого начала был решительно настроен упразднить понедельничные встречи.

Заявление федерации

Периодически стороны садились за стол переговоров, шло неспешное обсуждение, пока 26 июля юристы федерации не объявили вдруг о внесении корректив в расписание трех первых туров нового чемпионата Испании — никаких больше матчей по пятницам и понедельникам, только суббота и воскресенье. График встреч, с учетом перенесенных игр, прилагался.

Реакция лиги

Тебас отреагировал мгновенно. На официальном сайте лиги появилось заявление: «В ответ на решении федерации футбола Испании ла лига заявляет, что остается единственной компетентной организацией, которая устанавливает расписание и даты проведения национального футбольного чемпионата. Поэтому график матчей, уже установленный на первые туры, будет таким же, каким запланирован».

Беда маленьких клубов

Патовая пока что ситуация должна окончательно разрешиться 7 августа — на этот день назначено судебное слушание, которое и должно вынести итоговый приговор по вопросу игровых дней. Если суд поддержит федерацию, то отмена пятничных и понедельничных матчей очень больно ударит по маленьким клубам примеры и сегунды, львиная часть доходов которых генерируется как раз при распределении денег от продажи телеправ: например, у «Уэски», «Райо Вальекано», «Леганеса» и «Эйбара» бюджет почти на 90% формируется из этих средств, тогда как в огромном денежном море монстров вроде «Барселоны» и «Реала» этот процент едва дотягивает до 20.

Закон о спорте

Впрочем, у Тебаса есть большие шансы отбить атаку Рубиалеса. Постановление федерации прямо нарушает статью 46.4 испанского Закона о спорте, регламентирующего всю спортивную жизнь страны. В этой статье говорится: «Предлагаемые соответствующей федерацией изменения, которые прямо влияют на официальные соревнования среди профессиональных команд, требуют предварительного и положительного отчета соответствующей лигой».