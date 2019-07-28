«Им бы понедельники взять и отменить…». В испанском футболе большой конфликт!
Ла лига и Королевская федерация футбола Испании крепко столкнулись лбами. Рассказываем, что произошло.
Ла лига и Королевская федерация футбола Испании крепко столкнулись лбами. Рассказываем, что произошло.
За три недели до старта очередного чемпионата в Испании снова все не слава Богу. Два года назад летом там брали под стражу действующего президента Королевской федерации футбола Анхеля Марию Вильяра (по обвинению в коррупции), в прошлом году глава лиги Хавьер Тебас шокировал всех новостью о том, что один из матчей испанского чемпионата будет сыгран в США (чего так и не произошло). На этот раз две главные футбольные структуры Испании — лига и Королевская федерация — серьезно столкнулись лбами, да так что полетели искры.
К настоящему моменту между ними накопилось достаточно точек напряжения, которые только подливают масла в огонь. Федерация во главе с Луисом Рубиалесом в одностороннем порядке приняла решения об изменении формата Суперкубка и Кубка страны и стала диктовать лиге, каким именно мячом играть и как называться (несмотря на действующие контракты организации с техническими спонсорами). Мяч и имя Тебас и его команда отвоевали, кубковые вопросы тоже не до конца закрыты, но на днях разразился новый конфликт, касающийся матчей по пятницам и понедельникам.
Начнем по порядку. Лига зарабатывает на продаже телеправ порядка 2 миллиардов евро. В стандартный пакет входят четыре игровых дня, с пятницы по понедельник, со вполне понятным заранее и неразрывным расписанием матчей, что и генерирует его стоимость. Поэтому, когда федерация высказалась против проведения матчей по пятницам и понедельникам, лига забила тревогу — многие контракты с вещателями в таком случае оказывались под угрозой срыва, что грозило приличными неустойками.
Похоже, федерация уже давно пытается
Периодически стороны садились за стол переговоров, шло неспешное обсуждение, пока 26 июля юристы федерации не объявили вдруг о внесении корректив в расписание трех первых туров нового чемпионата Испании — никаких больше матчей по пятницам и понедельникам, только суббота и воскресенье. График встреч, с учетом перенесенных игр, прилагался.
Тебас отреагировал мгновенно. На официальном сайте лиги появилось заявление: «В ответ на решении федерации футбола Испании ла лига заявляет, что остается единственной компетентной организацией, которая устанавливает расписание и даты проведения национального футбольного чемпионата. Поэтому график матчей, уже установленный на первые туры, будет таким же, каким запланирован».
Патовая пока что ситуация должна окончательно разрешиться 7 августа — на этот день назначено судебное слушание, которое и должно вынести итоговый приговор по вопросу игровых дней. Если суд поддержит федерацию, то отмена пятничных и понедельничных матчей очень больно ударит по маленьким клубам примеры и сегунды, львиная часть доходов которых генерируется как раз при распределении денег от продажи телеправ: например, у «Уэски», «Райо Вальекано», «Леганеса» и «Эйбара» бюджет почти на 90% формируется из этих средств, тогда как в огромном денежном море монстров вроде «Барселоны» и «Реала» этот процент едва дотягивает до 20.
Впрочем, у Тебаса есть большие шансы отбить атаку Рубиалеса. Постановление федерации прямо нарушает статью 46.4 испанского Закона о спорте, регламентирующего всю спортивную жизнь страны. В этой статье говорится: «Предлагаемые соответствующей федерацией изменения, которые прямо влияют на официальные соревнования среди профессиональных команд, требуют предварительного и положительного отчета соответствующей лигой».
Поэтому, как бы федерации ни хотелось «понедельники взять и отменить», ей придется учесть, что закон есть закон.