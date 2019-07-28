Казахстанский футболист забил ударом через себя в падении
Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин, выступающий «Ордабасы», забил
Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин, выступающий «Ордабасы», забил
28-летний форвард отличился на 75-й минуте в ворота павлодарского «Иртыша». После скидки партнера в чужой штрафной Щеткин первым касанием обработал мяч и вторым точно пробил ударом через себя в падении.
Тем самым Щеткин открыл счет в матче и вывел «Ордабасы» вперед. Для форвард этот мяч стал вторым в сезоне КПЛ.