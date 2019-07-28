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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист забил ударом через себя в падении

Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин, выступающий «Ордабасы», забил гол-красавец в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний форвард отличился на 75-й минуте в ворота павлодарского «Иртыша». После скидки партнера в чужой штрафной Щеткин первым касанием обработал мяч и вторым точно пробил ударом через себя в падении.

Тем самым Щеткин открыл счет в матче и вывел «Ордабасы» вперед. Для форвард этот мяч стал вторым в сезоне КПЛ.

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