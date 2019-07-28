«Наполи» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» одержали крупную победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» одержали крупную победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче.
Встреча в Эдинбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу неаполитанской команды, в составе которой голы забили Лоренцо Инсинье (18-я минута), Аркадиуш Милик (29-я) и Амин Юнес (53-я).
«Наполи» 4 августа проведет товарищеский матч с «Марселем», а «Ливерпуль» 31 июля сыграет с «Лионом».