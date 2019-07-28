Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Локомотив
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Торпедо М
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ростов
23
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Текстильщик
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Шинник
21
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» одержали крупную победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче.

Наверх

Встреча в Эдинбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу неаполитанской команды, в составе которой голы забили Лоренцо Инсинье (18-я минута), Аркадиуш Милик (29-я) и Амин Юнес (53-я).

«Наполи» 4 августа проведет товарищеский матч с «Марселем», а «Ливерпуль» 31 июля сыграет с «Лионом».

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео вооруженного нападения на футболистов 'Арсенала'
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
ЦСКА выиграл дерби «новой эры». Благодаря ВАР
Сумасшествие в Германии. Россиянин — на подиуме Формулы-1
Азмун забил «Оренбургу» уже на 11 секунде. «Зенит» снова победил
Шомуродов — звезда РПЛ. Карпин растит в «Ростове» топ-форварда
Ефимова выиграла бронзу на ЧМ, уступив Кинг
Голландский футболист потребовал отпустить его в «Спартак»
Российский клуб отказался от чемпиона мира по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь