Определились все участники 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси

Самым напряженным получился поединок между «Лидой» и «Слуцком». В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя, сыграв вничью 3:3. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне слуцких футболистов — 3:2.

В двух играх преимущество команд элитного дивизиона было подавляющим — минский «Энергетик-БГУ» разгромил дзержинский «Арсенал» со счетом 6:0, а столичное «Торпедо» было сильнее «Клецка» — 7:2. Еще две встречи завершились с одинаковым результатом 3:1 — футболисты «Минска» обыграли бобруйскую «Белшину», а «Ислочь» победила «Ошмяны-БГУФК».