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22:10 (мск), источник: БЕЛТА

Определились все участники 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялись заключительные матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу. Во всех пяти встречах побед добились команды высшей лиги национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Самым напряженным получился поединок между «Лидой» и «Слуцком». В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя, сыграв вничью 3:3. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне слуцких футболистов — 3:2.

В двух играх преимущество команд элитного дивизиона было подавляющим — минский «Энергетик-БГУ» разгромил дзержинский «Арсенал» со счетом 6:0, а столичное «Торпедо» было сильнее «Клецка» — 7:2. Еще две встречи завершились с одинаковым результатом 3:1 — футболисты «Минска» обыграли бобруйскую «Белшину», а «Ислочь» победила «Ошмяны-БГУФК».

Ранее в 1/8 финала вышли брестское «Динамо», «Гомель», могилевский «Дняпро», мозырская «Славия», минское «Динамо», борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтер», «Витебск», жодинское «Торпедо-БелАЗ», а также два представителя первой лиги чемпионата Беларуси — новополоцкий «Нафтан» и гомельский «Локомотив».

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