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01:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участие в товарищеских матчах команды которая сейчас находится в турне по Китаю.

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Источник: Reuters

Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe.

Также Неймар не примет участия в матче против «Ренна» за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.

Напомним, что этим летом Неймар открыто заявил о желании вернуться в «Барселону». Каталонцы готовы предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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