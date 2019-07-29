Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Источник: Reuters

Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe.

Также Неймар не примет участия в матче против «Ренна» за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.

Напомним, что этим летом Неймар открыто заявил о желании вернуться в «Барселону». Каталонцы готовы предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор.