«Бенфика» обыграла «Милан» и выиграла Международный кубок чемпионов
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты португальской «Бенфики» обыграли итальянский «Милан» и стали победителями предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футболисты португальской «Бенфики» обыграли итальянский «Милан» и стали победителями предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Воскресная встреча в Фоксборо (США) завершилась со счетом 1:0. Гол забил Адель Таарабт (70-я минута).
«Бенфика», одержав третью победу в трех встречах, досрочно стала победителем турнира, а «Милану» 3 августа в Кардиффе предстоит встретится с английским «Манчестер Юнайтед».