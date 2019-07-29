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01:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице

Форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.

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фотографий
19
фотографий

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что конфликт предотвратил охранник, который преградил путь к Месси. Ранее супруга футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала сториз в своем Instagram. На видео видно, что она вместе со своим мужем присутствует на концерте, который проходит на Ибице.

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