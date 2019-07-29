Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице

Сообщается, что конфликт предотвратил охранник, который преградил путь к Месси. Ранее супруга футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала сториз в своем Instagram. На видео видно, что она вместе со своим мужем присутствует на концерте, который проходит на Ибице.