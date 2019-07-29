Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице
Форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.
Форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.
Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.
Сообщается, что конфликт предотвратил охранник, который преградил путь к Месси. Ранее супруга футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала сториз в своем Instagram. На видео видно, что она вместе со своим мужем присутствует на концерте, который проходит на Ибице.