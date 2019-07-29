На Месси напали во время концерта на Ибице. Все подробности
Неизвестный пытался атаковать форварда «Барселоны».
Неизвестный пытался атаковать форварда «Барселоны».
Во время концерта на Ибице была совершена попытка нападения на форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Нападающий проводит время на Ибице со своей женой Антонеллой Рокуццо.
На видео видно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют. Ранее в сети появилось фото с футболистами «Барселоны» Луисом Суаресом, Жорди Альбой, полузащитником «Монако» Сеском Фабрегасом в компании жен футболистов.
Знаменитый форвард, который участвовал в Кубке Америки, получил возможность позже выйти из отпуска. Напомним, аргентинцы заняли третье место, вновь не сумев выиграть турнир. Сам Месси был удален в матче за бронзу, после чего заявил, что в КОНМЕБОЛ царит коррупция, и к команде относятся предвзято.
Позднее в социальных сетях появилось еще одно видео с отдыха Месси на Ибице. Там видно, как неизвестный пытался атаковать его. Путь нарушителю порядка преградил охранник.
Источники указывают, что атаковавший пытался спровоцировать знаменитого аргентинца на конфликт.
В результате случившегося, по данным на текущий момент, никто не пострадал. О дальнейшей судьбе мужчины, пытавшегося напасть на Месси, сведений нет.
Евгений ПЕТРОВ