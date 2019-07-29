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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Месси напали во время концерта на Ибице. Все подробности

Неизвестный пытался атаковать форварда «Барселоны».

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Во время концерта на Ибице была совершена попытка нападения на форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Нападающий проводит время на Ибице со своей женой Антонеллой Рокуццо.

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На видео видно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют. Ранее в сети появилось фото с футболистами «Барселоны» Луисом Суаресом, Жорди Альбой, полузащитником «Монако» Сеском Фабрегасом в компании жен футболистов.

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Знаменитый форвард, который участвовал в Кубке Америки, получил возможность позже выйти из отпуска. Напомним, аргентинцы заняли третье место, вновь не сумев выиграть турнир. Сам Месси был удален в матче за бронзу, после чего заявил, что в КОНМЕБОЛ царит коррупция, и к команде относятся предвзято.

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Позднее в социальных сетях появилось еще одно видео с отдыха Месси на Ибице. Там видно, как неизвестный пытался атаковать его. Путь нарушителю порядка преградил охранник.

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Источники указывают, что атаковавший пытался спровоцировать знаменитого аргентинца на конфликт.

В результате случившегося, по данным на текущий момент, никто не пострадал. О дальнейшей судьбе мужчины, пытавшегося напасть на Месси, сведений нет.

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Евгений ПЕТРОВ

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