«Реал» передумал продавать Хамеса в «Атлетико» из-за поражения со счетом 3:7
«Реал» отказался от идеи продать в «Атлетико» полузащитника Хамеса Родригеса, сообщают испанские СМИ.
«Реал» отказался от идеи продать в «Атлетико» полузащитника Хамеса Родригеса, сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca, изменились намерения «Реала» после матча с «Атлетико» в Международном кубке чемпионов. «Матрасники» победили со счетом 7:3.
Сам колумбиец хотел бы продолжить карьеру в «Атлетико», но в переговорах с «Реалом» возникли сложности.
«Королевский клуб» счел, что нецелесообразно усиливать соперника по Ла Лиге, который и так силен.
При этом футболист не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, но продать его «Реал» предпочел бы в «Наполи», который также интересуется хавбеком. Последние два сезона Хамес играл на правах аренды в «Баварии».
В прошедшем сезоне на счету 28-летнего игрока 28 матчей и 7 голов во всех турнирах.