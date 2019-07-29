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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» передумал продавать Хамеса в «Атлетико» из-за поражения со счетом 3:7

«Реал» отказался от идеи продать в «Атлетико» полузащитника Хамеса Родригеса, сообщают испанские СМИ.

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Как информирует Marca, изменились намерения «Реала» после матча с «Атлетико» в Международном кубке чемпионов. «Матрасники» победили со счетом 7:3.

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Сам колумбиец хотел бы продолжить карьеру в «Атлетико», но в переговорах с «Реалом» возникли сложности.

«Королевский клуб» счел, что нецелесообразно усиливать соперника по Ла Лиге, который и так силен.

При этом футболист не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, но продать его «Реал» предпочел бы в «Наполи», который также интересуется хавбеком. Последние два сезона Хамес играл на правах аренды в «Баварии».

В прошедшем сезоне на счету 28-летнего игрока 28 матчей и 7 голов во всех турнирах.

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