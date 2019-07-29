Соперник «Ордабасы» одержал крупную победу перед матчем Лиги Европы в Казахстане
ФК «Млада-Болеслав» одержал победу над командой «Слезски Опава» в матче третьего тура чемпионата Чехии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Млада-Болеслав» одержал победу над командой «Слезски Опава» в матче третьего тура чемпионата Чехии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в городе
При этом подопечные Йозефа Вебера пропустили уже на четвертой минуте игры, но смогли не только отыграться, но и разгромить соперника.
В составе победителей отличились Мурис Мешанович (35-я минута), Павел Буха (45-я+), Лукаш Будински (75-я) и Ладислав Такач (83-я). Для «Млады-Болеслава» эта победа стала второй в сезоне.
Добавим, что «Млада-Болеслав» является соперником шымкентского «Ордабасы» по Лиге Европы. 1 августа команды сыграют в Казахстане ответный матч в рамках второго отборочного раунда турнира. Первая игра команд в Чехии завершилась ничьей — 1:1.