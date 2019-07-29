Соперник «Ордабасы» одержал крупную победу перед матчем Лиги Европы в Казахстане

Встреча команд прошла в городе Млада-Болеслав и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

При этом подопечные Йозефа Вебера пропустили уже на четвертой минуте игры, но смогли не только отыграться, но и разгромить соперника.

В составе победителей отличились Мурис Мешанович (35-я минута), Павел Буха (45-я+), Лукаш Будински (75-я) и Ладислав Такач (83-я). Для «Млады-Болеслава» эта победа стала второй в сезоне.