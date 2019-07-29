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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Ордабасы» одержал крупную победу перед матчем Лиги Европы в Казахстане

ФК «Млада-Болеслав» одержал победу над командой «Слезски Опава» в матче третьего тура чемпионата Чехии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в городе Млада-Болеслав и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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При этом подопечные Йозефа Вебера пропустили уже на четвертой минуте игры, но смогли не только отыграться, но и разгромить соперника.

В составе победителей отличились Мурис Мешанович (35-я минута), Павел Буха (45-я+), Лукаш Будински (75-я) и Ладислав Такач (83-я). Для «Млады-Болеслава» эта победа стала второй в сезоне.

Добавим, что «Млада-Болеслав» является соперником шымкентского «Ордабасы» по Лиге Европы. 1 августа команды сыграют в Казахстане ответный матч в рамках второго отборочного раунда турнира. Первая игра команд в Чехии завершилась ничьей — 1:1.

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