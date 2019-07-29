Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

По информации издания, тренерскому штабу манкунианцев импонирует игра полузащитника, и они не прочь воспользоваться услугами игрока в предстоящем сезоне. Конкуренцию им составит «ПСЖ», в котором спортсмен уже выступал с 2011 по 2017 год.