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10:46 (мск), источник: Газета.Ру

Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Игрок туринского «Ювентуса» и национальной команды Франции Блез Матюиди может продолжить карьеру в английском «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere di Torino.

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По информации издания, тренерскому штабу манкунианцев импонирует игра полузащитника, и они не прочь воспользоваться услугами игрока в предстоящем сезоне. Конкуренцию им составит «ПСЖ», в котором спортсмен уже выступал с 2011 по 2017 год.

На данный момент стоимость 32-летнего футболиста оценивается примерно в €22 млн.

Сам Матюиди может уйти из «старой синьоры» по причине того, что в центральную линию поля, где и выступает француз, уже куплены Адриан Рабьо и Аарон Рэмзи.

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