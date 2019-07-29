Болельщик попытался отнять мяч у футболиста и потерпел неудачу
Во время товарищеского матча между турецким «Трабзонспором» и итальянской «Пармой» на поле выбежал болельщик. Видео появилось в
Во время товарищеского матча между турецким «Трабзонспором» и итальянской «Пармой» на поле выбежал болельщик. Видео появилось в
В концовке встречи один из фанатов попытался отобрать мяч у футболиста «Пармы» Янна Карамо. Однако нападающий бежал так быстро, что болельщик не смог добраться до мяча. Встреча завершилась со счетом 2:2.
21-летний Карамо выступает в «Парме» на правах аренды. Прошлый сезон он провел в «Бордо», где забил три мяча в 33 матчах.