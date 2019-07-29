Президент «Барселоны» задумался об эпохе после Месси
Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, каким видит будущее клуба без капитана
Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, каким видит будущее клуба без капитана
Он считает, что каталонцам нужно думать о том, что станет с командой, когда нападающий завершит карьеру.
«Нам пора задумываться об эпохе после Месси. Для этого и подписываются новые игроки. Однако я как президент клуба надеюсь, что Лео с нами будет еще долгие годы», — заявил глава клуба.
Ожидается, что «Барса» предложит 32-летнему форварду новый контракт, рассчитанный на четыре года.
Всю профессиональную карьеру Месси провел в «Барселоне».
Предполагаемое соглашение станет десятым в карьере футболиста.