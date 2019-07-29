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14:15 (мск), источник: Газета.Ру

Президент «Барселоны» задумался об эпохе после Месси

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, каким видит будущее клуба без капитана сине-гранатовых, передает Reuters.

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Он считает, что каталонцам нужно думать о том, что станет с командой, когда нападающий завершит карьеру.

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«Нам пора задумываться об эпохе после Месси. Для этого и подписываются новые игроки. Однако я как президент клуба надеюсь, что Лео с нами будет еще долгие годы», — заявил глава клуба.

Ожидается, что «Барса» предложит 32-летнему форварду новый контракт, рассчитанный на четыре года.

Всю профессиональную карьеру Месси провел в «Барселоне».

Предполагаемое соглашение станет десятым в карьере футболиста.

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19 декабря 2018© Ньюстюб
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