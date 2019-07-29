Президент «Барселоны» задумался об эпохе после Месси

Он считает, что каталонцам нужно думать о том, что станет с командой, когда нападающий завершит карьеру.

На Месси напали во время концерта на Ибице. Все подробности

«Нам пора задумываться об эпохе после Месси. Для этого и подписываются новые игроки. Однако я как президент клуба надеюсь, что Лео с нами будет еще долгие годы», — заявил глава клуба.