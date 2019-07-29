Пикирующий «Тобол» и возвращение чемпиона на Олимп. Обзор 20-го тура КПЛ

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Буквально недавно «Тобол» считался одним из главных претендентов на завоевание чемпионского титула, но после вылета из еврокубков и отставки Владимира Газзаева команда начала разваливаться. По крайней мере, исполняющему обязанности главного тренера Нурболу Жумаскалиеву не удалось встряхнуть игроков перед домашним матчем с «Кайсаром», которому уступили 0:2.

Как итог, костанайцы потерпели третье подряд поражение на своем поле, тогда как их безвыигрышная серия достигла четырех матчей. Кроме того, они опустились на второе место, пропустив вперед «Астану». Как бы то ни было, для костанайского клуба пока ничего не потеряно, но если в ближайшее время не возьмет себя в руки, то может и вовсе вылететь из призовой тройки. Тут уж слово за руководством, которое обязано найти нужные слова для футболистов.

Между тем «Астана» после убедительной победы в родных стенах над «Таразом» (4:0) вернулась на первую строчку с двухочковым отрывом от того же «Тобола». Если в первом тайме южане еще как-то держались, пропустив всего один гол, то во второй половине встречи трижды провалились в обороне. В результате «Тараз» потерпел 12-е поражение в премьер-лиге, осев на предпоследнем, 11-м месте. В этом смысле у столичных футболистов дела обстоят намного лучше, им бы теперь успешно выступить в Лиге Европы и сохранить текущее лидерство.

Предполагалось, что «Актобе» после гостевой победы над «Кайсаром» (1:0) в прошлом туре даст бой «Окжетпесу» в Кокшетау, но «красно-белые» как-то блекло отыграли второй тайм, проиграв с итоговым счетом 0:4. Таким образом, прервалась их беспроигрышная серия из пяти игр. В таблице актюбинцы, как и ранее, остались на последней, 12-й позиции, в то время как синегорцы расположились на восьмой.

«Жетысу» в последних турах не отличался стабильностью, но несмотря на это, взял верх над непростым «Шахтером» (2:0). Дубль в активе болгарского нападающего Мартина Тошева. Победа позволила семиреченцам выйти на шестое место, в свою очередь «горняки» опустились на седьмое. Ко всему прочему, у карагандинцев прервалась беспроигрышная серия из шести туров.

«Ордабасы» одержал очень важную победу над «Иртышом» (1:0) благодаря красивому голу Алексея Щеткина на 75-й минуте. Этим самым шымкентцы, идущие четвертыми в таблице, до одного очка сократили отставание от третьего места. Оставшиеся два матча второго круга шымкентцы проведут на выезде против «Тараза» и «Шахтера» соответственно. В них им никак нельзя проигрывать, если хотят вернуться в лидирующую тройку. Что касается павлодарцев, то они остались на десятой строчке, впереди их ожидает нешуточная борьба за выживание.

Матчи 21-го тура пройдут в два дня. 3 августа встретятся «Кайсар» — «Окжетпес», «Актобе» — «Жетысу», а 4-го числа сыграют «Тараз» — «Ордабасы», «Иртыш» — «Кайрат», «Атырау» — «Тобол», «Шахтер» — «Астана».