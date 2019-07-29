«Был готов к борьбе за чемпионство». Газзаев — о причинах ухода из «Тобола», вылете из Лиги Европы и секрете успеха в КПЛ

Источник: РИА "Новости"

Уход российского специалиста с поста главного тренера «Тобола» вызвал весьма противоречивые отклики у казахстанских любителей футбола. С одной стороны — вылет из Лиги Европы и в паре «Тобол» — «Женесс» дальше идет не самый известный клуб из Люксембурга. А с другой — единоличное лидерство костанайцев в турнирной таблице и реальные шансы на чемпионский титул.

Владимир Газзаев дал корреспонденту Vesti.kz откровенное и эксклюзивное интервью, в котором рассказал о причинах, побудивших его принять решение покинуть «Тобол».

— Владимир Валерьевич, чего, прежде всего, не хватило вашей команде, чтобы пройти «Женесс» в Лиге Европы? Спустя время вы уже успели сделать анализ?

— В обоих играх мы владели большим игровым и территориальным преимуществом, но нам не хватило исключительно забитых мячей. Мы должны были реализовывать свои моменты в гостях, чтобы обеспечить себе задел к домашней встрече. Наши игроки были просто обязаны воплотить в забитые мячи наше преимущество в домашней встрече в Нур-Султане! Но, как итог, мы вылетели из Лиги Европы, не проиграв при этом ни в одной из встреч и владея большим преимуществом. Это футбол, так бывает.

— Бытует мнение, что «Тобол» зря играл с «Женессом» в пять защитников, учитывая уровень соперника.

— В таких матчах даже малейший эпизод может привести к печальному итогу. Не будь того злосчастного пенальти, и сегодня бы уже никто и не вспоминал бы, в пять защитников мы играли или в четыре. В любом случае, главный тренер несет ответственность за результат. Мы не прошли в следующий этап, значит, я ошибся в тактике, составе, мотивации своих футболистов на эту игру.

— Неудачу с «Женессом» можно сравнить с вылетом «Актобе» от «Нымме Калью»?

— Да, думаю, что ситуации похожие. При этом обе мои команды — и «Тобол», и «Актобе» — уверенно лидировали в чемпионате страны, что в мировом футболе однозначно говорит об успешном выступлении в сезоне. Также мы должны реально понимать, что «Тобол» сегодня в силу целого ряда причин не готов доходить до группового этапа Лиги Европы. В связи с этим важнейшим критерием прогресса в уровне команды должен был стать наш успех в национальном чемпионате. На примере «Астаны» видно, что команда, которая успешна в КПЛ и является чемпионом страны, играет очень уверенно и еврокубках. Поэтому считаю, что «Тобол» в этом году был на правильном пути в плане своего развития. Что и как будет в Костанае дальше — прогнозировать не берусь.

— За счет чего «Тоболу» удалось стать лидером чемпионата, имея таких конкурентов, как «Астана», «Кайрат» и «Ордабасы»?

— Мы правильно спланировали и провели предсезонную подготовку. Досконально изучили возможности небольшого количества имеющихся игроков и постарались использовать их лучшие качества. Тщательно анализировали игры соперников и давали четкие установки на матчи. Нам удалось создать в Костанае коллектив единомышленников, который, к сожалению, уже разрушен — как вы знаете, Николай Латыш, Владимир Нидергаус и Андрей Мирошниченко уволены.

— В прессе прозвучала формулировка, что вы «подали в отставку с поста главного тренера “Тобола”». Тем удивительней была отставка, учитывая, что команда шла на чемпионство.

— Да, я был готов к борьбе за чемпионский титул. Нас не сбила с курса неудача в матчах с «Женессом» и мы ради болельщиков города и области готовы были двигаться дальше, однако решения руководства клуба вынудили меня прекратить наше сотрудничество. Непосредственно накануне важнейшего матча с «Кайратом» мне озвучили планы по изменению вектора развития клуба. Эти планы предусматривали расторжение контрактов с рядом футболистов основного состава, серьезное уменьшение бюджета клуба, а также увольнение целого ряда ключевых работников команды. Я позволил себе не согласиться с руководством клуба и считаю, что поступил правильно. Я не хочу участвовать в такой реформации нашего «Тобола», которая, на мой взгляд, превращает наш самобытный клуб из фаворита КПЛ в посредственность.

— Как «Тобол» смог играть и лидировать в чемпионате, имея такую небольшую глубину состава? По моим подсчетам, в обойме вашей команды было всего 13−14 опытных полевых игроков, а в момент травм или дисквалификаций, это цифра уменьшалась до 10−11 человек.

— Мы смогли создать в команде очень теплую, практически семейную атмосферу, где не было места интригам или косым взглядам. Все игроки стояли друг за друга. Играли «через не могу», за себя и за товарища, играли сердцем. Конечно, сверхнагрузки, которые выпали на 12−13 человек, не могли не сказаться на выступлениях команды. Когда нет ротации, случаются вот такие промахи, как в нашем случае с «Женессом». Излишняя усталость — это всегда и потеря концентрации, как, например, в ответном полуфинальном матче Кубка против «Кайсара». Мелочей в футболе нет.

— Вы говорили руководству «Тобола», что вам нужны еще футболисты?

— Безусловно. Очень надеялся, что руководство клуба поддержит и усилит нас, видя успехи «Тобола» в чемпионате. Но мои просьбы об усилении не были услышаны. Нам твердили обратное — на команду и так много тратится, нужно сокращать бюджет, нужно оптимизировать расходы.

— Вы выводили и «Актобе», и «Тобол» на первые места в КПЛ. Если поступит новое предложение из Казахстана, вы готовы будете его рассмотреть?

— Я очень полюбил Казахстан и казахстанских болельщиков. По мере поступления предложений буду, конечно, их рассматривать, но здесь важен фактор взаимного интереса — тренера и клуба, которые в едином порыве будут добиваться результата вместе.