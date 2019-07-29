ФК «Динамо-Киев» под руководством Александра Хацкевича завоевал Суперкубок Украины

В решающем матче, который состоялся в Одессе, динамовцы были сильнее принципиальных соперников из донецкого «Шахтера». Во время матча киевлянам приходилось отыгрываться. В составе «горняков» точный удар на 45-й минуте после розыгрыша углового нанес Алан Патрик. Подопечные Александра Хацкевича отыгрались под занавес второго тайма. Голами отметились защитник Никита Бурда (80-я минута) и Денис Гармаш (83-я минута).