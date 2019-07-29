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12:50 (мск), источник: БЕЛТА

ФК «Динамо-Киев» под руководством Александра Хацкевича завоевал Суперкубок Украины

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского «Динамо» под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича завоевали Суперкубок Украины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

В решающем матче, который состоялся в Одессе, динамовцы были сильнее принципиальных соперников из донецкого «Шахтера». Во время матча киевлянам приходилось отыгрываться. В составе «горняков» точный удар на 45-й минуте после розыгрыша углового нанес Алан Патрик. Подопечные Александра Хацкевича отыгрались под занавес второго тайма. Голами отметились защитник Никита Бурда (80-я минута) и Денис Гармаш (83-я минута).

Для «Динамо» это второй трофей под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича, годом ранее киевляне также выиграли Суперкубок Украины.

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