СМИ выяснили, как Бэйл отреагировал на сорвавшийся переход в «Цзянсу Сунин»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб «Цзянсу Сунинг», сообщает The Sun.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб «Цзянсу Сунинг», сообщает The Sun.
У футболиста и его окружения
Ранее сообщалось, что клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере Бэйла. «Цзянсу Сунин» был готов подписать с вингером трёхлетний контракт с зарплатой € 22 млн в год.
Отмечалось, что трансфер валлийца не состоится
Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне на клубном уровне он забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
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