Супергол бисиклетой и еще четыре самых красивых мяча 20-го тура КПЛ
Vesti.kz предлагают принять участие в выборе лучшего гола в матчах 20-го тура казахстанской
Vesti.kz предлагают принять участие в выборе лучшего гола в матчах 20-го тура казахстанской
Алексей Щеткин («Ордабасы»)
Нападающий шымкентского клуба стал автором единственного гола в матче с «Иртышом» (1:0). Одна из атак «Ордабасы» завершилась его изумительным по красоте ударом в падении через себя. Вратарь не смог спасти свою команду.
Мартин Тошев («Жетысу»)
Болгарский нападающий оформил дубль в матче с «Шахтером» (2:0). Особенно красивым получился второй гол форварда. Тошев откликнулся на навесную передачу и головой отправил мяч впритирку со штангой.
Жасулан Молдакараев («Окжетпес»)
Казахстанский нападающий забил дважды в матче с «Актобе» (4:0). В эпизоде со вторым голом он замкнул красивую контратаку команды.
Фирмин Мубеле («Астана»)
Конголезский нападающий отличился в матче с «Таразом» (4:0). Он подобрал мяч на границе штрафной площадки, обыграл двух защитников и хлестким ударом поразил нижний угол ворот соперника.
Марин Томасов («Астана»)
Полузащитник столичного клуба довершил разгром «Тараза». Он откликнулся на передачу Романа Муртазаева и в касание элегантно переправил мяч в нижний угол ворот.
Турнирную таблицу КПЛ возглавляет «Астана». В ее активе 41 очко. На второй позиции с 39 баллами «Тобол». Замыкает тройку лидеров «Кайрат» (38).