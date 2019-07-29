Супергол бисиклетой и еще четыре самых красивых мяча 20-го тура КПЛ

Источник: Reuters

Алексей Щеткин («Ордабасы»)

Нападающий шымкентского клуба стал автором единственного гола в матче с «Иртышом» (1:0). Одна из атак «Ордабасы» завершилась его изумительным по красоте ударом в падении через себя. Вратарь не смог спасти свою команду.

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Мартин Тошев («Жетысу»)

Болгарский нападающий оформил дубль в матче с «Шахтером» (2:0). Особенно красивым получился второй гол форварда. Тошев откликнулся на навесную передачу и головой отправил мяч впритирку со штангой.

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Жасулан Молдакараев («Окжетпес»)

Казахстанский нападающий забил дважды в матче с «Актобе» (4:0). В эпизоде со вторым голом он замкнул красивую контратаку команды.

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Фирмин Мубеле («Астана»)

Конголезский нападающий отличился в матче с «Таразом» (4:0). Он подобрал мяч на границе штрафной площадки, обыграл двух защитников и хлестким ударом поразил нижний угол ворот соперника.

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Марин Томасов («Астана»)

Полузащитник столичного клуба довершил разгром «Тараза». Он откликнулся на передачу Романа Муртазаева и в касание элегантно переправил мяч в нижний угол ворот.

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