«Сухие» победы и перебитый «Кайрат», или что нужно знать о 20-м туре КПЛ

— С первого места подопечных Шпилевского подвинула «Астана», одержавшая крупную победу над «Таразом» (4:0). Столичная команда довела количество забитых мячей в чемпионате до 38 и этим самым вышла в единоличные лидеры по результативности. «Кайрат» по этому показателю отстал от принципиального соперника на два гола.

— Самая же «беззубая» атака у «Иртыша»: всего 11 точных ударов.

Читайте также Супергол бисиклетой и еще четыре самых красивых мяча 20-го тура КПЛ

— Самая надежная оборона по-прежнему у «Ордабасы» — десять пропущенных мячей, самая «дырявая» у «Актобе» — 38.

— В пяти матчах минувшего тура были одержаны победы с «сухим» счетом. В четырех случаях их добивались хозяева, из гостевых команд только «Кайсар» набрал три очка.

— В споре бомбардиров лидерство осталось за форвардом «Кайрата» Адеринсолой Эсеолой, забившим 12 мячей. За ним расположились Мартон Эппель из «Кайрата» и Марин Томасов из «Астаны», у которых в активе по десять мячей.

— Высокая посещаемость в туре была зафиксирована на матчах «Тобол» — «Кайсар» и «Ордабасы» — «Иртыш» (по 5500 зрителей). Самая низкая явка оказалась на игре «Окжетпес» — «Актобе» (1600).

— По итогам тура продлилась безвыигрышная серия «Тобола» (четыре матча), тогда как «Кайсар», напротив, прервал безвыигрышную серию из трех игр, а еще у «Шахтера» прервалась беспроигрышная серия из шести матчей.

Матчи 21-го тура пройдут в два дня. 3 августа встретятся «Кайсар» — «Окжетпес» и «Актобе» — «Жетысу», а 4-го числа сыграют «Тараз» — «Ордабасы», «Иртыш» — «Кайрат», «Атырау» — «Тобол», «Шахтер» — «Астана».