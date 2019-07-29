Солигорский «Шахтер» сыграет с гомельским «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка Беларуси
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий обладатель Кубка страны солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у представителя 1-й лиги гомельского «Локомотива».
Еще один клуб из второго дивизиона — новополоцкий «Нафтан» — примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Составы остальных пар 1/8 финала: БАТЭ (Борисов) — «Торпедо» (Минск), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Минск) — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Минск», «Дняпро» (Могилев) — «Слуцк».
Матчи за выход в четвертьфинал состоятся