Солигорский «Шахтер» сыграет с гомельским «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка Беларуси

Действующий обладатель Кубка страны солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у представителя 1-й лиги гомельского «Локомотива».

Еще один клуб из второго дивизиона — новополоцкий «Нафтан» — примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».