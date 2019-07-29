Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
28.07
Ротор
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
28.07
Авангард К
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
28.07
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Премьер-лига
28.07
ЦСКА
Локомотив
10
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
14:56 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру в 38 лет

Защитник сборной Франции Патрис Эвра решил завершить карьеру.

Наверх
Источник: AP 2019

Об этом сообщает tribalfootball.com.

Читайте также
Эвра пришел заниматься в кроссфит-зал в костюме панды

Как информирует источник, футболист намерен получить лицензию, чтобы заняться тренерской деятельностью.

«Моя карьера как игрок завершена. Официально. Я начал проходить обучение в УЕФА на получение тренерской лицензии категории B еще в 2013 году. Теперь же мне хочется перейти на категорию A. Скорее всего, через полгода я смогу возглавить команду», — заявил Эвра.

Игрок выступал за итальянские «Марсалу», «Монцу» и «Ювентуса», а также французские «Ниццу», «Монако» и «Марсель». Большую часть карьеры он провел в английском «Манчестер Юнайтед», в составе которого смог взять 14 трофеев, в том числе пять титулов чемпиона страны, а также победу в Лиге чемпионов. Еще пять трофеев он смог взять в составе «Юве» и один с «Монако».

Последним клубом, цвета которого защищал Эвра, стал «Вест Хэм». Минувший сезон он провел в статусе свободного агента.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Украинские военные устроили бунт в Донбассе
Позади Китая и США: россияне взяли 16 медалей на ЧМ
«Спартак» готов отдать €15 млн за игрока АЗ
«Реал» передумал продавать игрока из-за поражения со счетом 3:7
Игрок «Ювентуса» близок к переходу в МЮ
Президент «Барселоны» задумался об эпохе после Месси
Чиновник СБР: Логинову лучше не выпендриваться
Выяснилось, как Бэйл отреагировал на сорвавшийся переезд в Китай
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь