Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру в 38 лет
Защитник сборной Франции Патрис Эвра решил завершить карьеру.
Защитник сборной Франции Патрис Эвра решил завершить карьеру.
Об этом сообщает tribalfootball.com.
Как информирует источник, футболист намерен получить лицензию, чтобы заняться тренерской деятельностью.
«Моя карьера как игрок завершена. Официально. Я начал проходить обучение в УЕФА на получение тренерской лицензии категории B еще в 2013 году. Теперь же мне хочется перейти на категорию A. Скорее всего, через полгода я смогу возглавить команду», — заявил Эвра.
Игрок выступал за итальянские «Марсалу», «Монцу» и «Ювентуса», а также французские «Ниццу», «Монако» и «Марсель». Большую часть карьеры он провел в английском «Манчестер Юнайтед», в составе которого смог взять 14 трофеев, в том числе пять титулов чемпиона страны, а также победу в Лиге чемпионов. Еще пять трофеев он смог взять в составе «Юве» и один с «Монако».
Последним клубом, цвета которого защищал Эвра, стал «Вест Хэм». Минувший сезон он провел в статусе свободного агента.