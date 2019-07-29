Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру в 38 лет

«Моя карьера как игрок завершена. Официально. Я начал проходить обучение в УЕФА на получение тренерской лицензии категории B еще в 2013 году. Теперь же мне хочется перейти на категорию A. Скорее всего, через полгода я смогу возглавить команду», — заявил Эвра.

Игрок выступал за итальянские «Марсалу», «Монцу» и «Ювентуса», а также французские «Ниццу», «Монако» и «Марсель». Большую часть карьеры он провел в английском «Манчестер Юнайтед», в составе которого смог взять 14 трофеев, в том числе пять титулов чемпиона страны, а также победу в Лиге чемпионов. Еще пять трофеев он смог взять в составе «Юве» и один с «Монако».