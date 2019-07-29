Экс-нападающий «Кайрата» оформил третий хет-трик в чемпионате и возглавил гонку бомбардиров
«Бэйцзин Энтерпрайзес», за который выступает
«Бэйцзин Энтерпрайзес», за который выступает
В составе хозяев
Таким образом, 30-летний Гоу довел количество своих забитых мячей до 14 и вышел в единоличные лидеры в споре лучших бомбардиров. И что интересно, он в третий раз оформил
Отметим, что Гоу выступал за «Кайрат» с июня 2014 по ноябрь 2017 года. В 102 матчах казахстанского чемпионата забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015/22 мяча, 2016/22, 2017/24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.
До «Кайрата» Гоу выступал за российский «Краснодар», турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Денизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Также он играл за молодежную сборную своей страны.
В прошлом году Гоу заявлял о своем желании выступать за сборную Казахстана. Его контракт с «Бэйцзин Энтерпрайзес», в который он перешел в феврале 2018-го, истекает в конце нынешнего года.