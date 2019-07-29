Экс-нападающий «Кайрата» оформил третий хет-трик в чемпионате и возглавил гонку бомбардиров

В составе хозяев хет-трик оформил Гоу (29-я, 41-я и 59-я минуты), у гостей один мяч на 94-й отыграл Якоб Муленга.

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Таким образом, 30-летний Гоу довел количество своих забитых мячей до 14 и вышел в единоличные лидеры в споре лучших бомбардиров. И что интересно, он в третий раз оформил хет-трик в текущем чемпионате. Между тем его команда с 29 очками расположилась на шестом месте из 16-ти, тогда как «Ляонин Хувин» на предпоследнем, 15-м.

Отметим, что Гоу выступал за «Кайрат» с июня 2014 по ноябрь 2017 года. В 102 матчах казахстанского чемпионата забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ (2015/22 мяча, 2016/22, 2017/24), серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.

До «Кайрата» Гоу выступал за российский «Краснодар», турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Денизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Также он играл за молодежную сборную своей страны.