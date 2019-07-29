Претендент на выход в КПЛ умудрился в большинстве проиграть резервистам «Кайрата»

В первую очередь это касается «Кызыл-Жар СК», умудрившегося в большинстве проиграть на выезде «Кайрату-Жастар». Уже на 24-й минуте Айбар Нурдалиев оставил хозяев в меньшинстве, что, собственно, не помешало южанам в каждом из таймов забить по голу и этим самым одержать победу с итоговым счетом 2:0. При этом кайратовцы могли отличиться на 11-й минуте, но Бакдаулет Жузбай не реализовал пенальти. Поражение отбросило петропавловцев со второго места на третье, тогда как алматинцы поднялись на шестую строчку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w5RNB5VoQM4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оплошностью «Кызыл-Жара СК» воспользовался «Каспий», переигравший дома «Махтаарал» (1:0). Как результат, актаусцы вышли на второе место, а команда Руслана Эсатова обосновалась на 11-й позиции.

А вот другой претендент на выход в премьер-лигу «Акжайык» не сумел в полной мере воспользоваться поражением «Кызыл-Жара СК». Уральцы дома расписали ничью с «Жетысу Б» (1:1). У хозяев на 16-й минуте отличился Ерболат Рустемов, а у гостей на 30-й минуте забил Айбар Жаксылыков. Интересно, что за минуту до ответного гола у уральцев пенальти не реализовал Наурызбек Жагоров. Таким образом, «Акжайык» с двухочковым отставанием от призовой тройки расположился на четвертом месте, талдыкорганцы — на восьмом.

Лидерство в чемпионате осталось за «Алтаем». Футболисты Сергея Тимофеева в родных стенах разгромили «Шахтер-Булат» (5:0). Основные события в матче развернулись во втором тайме, когда хозяевам удалось забить четыре мяча из пяти. После этой игры «Алтай» ближайшего преследователя — «Каспий» опередил на пять пунктов, в то время как «горняки» остались на 12-й строчке.

В других матчах «Актобе-Жас» поделил очки с «Астаной М» — 1:1, «Академия Онтустик» выиграла у «Экибастуза» — 2:1, а «Байконур» оказался сильнее «Кырана» — 3:2.