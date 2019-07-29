Претендент на выход в КПЛ умудрился в большинстве проиграть резервистам «Кайрата»
Некоторые претенденты на выход в
Некоторые претенденты на выход в
В первую очередь это касается «Кызыл-Жар СК», умудрившегося в большинстве проиграть на выезде «Кайрату-Жастар». Уже на 24-й минуте Айбар Нурдалиев оставил хозяев в меньшинстве, что, собственно, не помешало южанам в каждом из таймов забить по голу и этим самым одержать победу с итоговым счетом 2:0. При этом кайратовцы могли отличиться на 11-й минуте, но Бакдаулет Жузбай не реализовал пенальти. Поражение отбросило петропавловцев со второго места на третье, тогда как алматинцы поднялись на шестую строчку.
Оплошностью «Кызыл-Жара СК» воспользовался «Каспий», переигравший дома «Махтаарал» (1:0). Как результат, актаусцы вышли на второе место, а команда Руслана Эсатова обосновалась на 11-й позиции.
А вот другой претендент на выход в
Лидерство в чемпионате осталось за «Алтаем». Футболисты Сергея Тимофеева в родных стенах разгромили «Шахтер-Булат» (5:0). Основные события в матче развернулись во втором тайме, когда хозяевам удалось забить четыре мяча из пяти. После этой игры «Алтай» ближайшего преследователя — «Каспий» опередил на пять пунктов, в то время как «горняки» остались на 12-й строчке.
В других матчах «Актобе-Жас» поделил очки с «Астаной М» — 1:1, «Академия Онтустик» выиграла у «Экибастуза» — 2:1, а «Байконур» оказался сильнее «Кырана» — 3:2.
Матчи 15-го тура пройдут в три дня: 2 августа сыграют «Шахтер-Булат» — «Академия Онтустик», 3-го числа встретятся «Жетысу Б» — «Каспий», «Махтаарал» — «Алтай», «Экибастуз» — «Байконур», «Кыран» — «Кайрат-Жастар» и «Кызыл-Жар СК» — «Астана М», а 4-го числа тур закроется матчем «Актобе-Жас» — «Акжайык».