Форвард сборной Казахстана из «Ордабасы» рассказал о своем голе ударом через себя в падении
Нападающий «Ордабасы» Алексей Щеткин в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над «Иртышом» в 20-м туре казахстанской
Нападающий «Ордабасы» Алексей Щеткин в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над «Иртышом» в 20-м туре казахстанской
Именно Щеткин стал автором решающего гола в игре — 1:0. На 75-й минуте форвард сборной Казахстана забил ударом в падении через себя.
— Матч получился тяжелым, потому что мы сейчас выступаем на два фронта — в Лиге Европы и чемпионате Казахстана. Физически было тяжело, во многом
— Ты забил победный гол. Можешь назвать его одним из самых красивых в своей карьере?
— Да, я думаю, так. Но не важно, красивый это или нет. Главное, что он получился победным для команды. Да и, в принципе, я долго не забивал после травмы, рад был бы любому голу.
— «Ордабасы» выступил с многочисленными изменениями в стартовом составе. Можно говорить о том, что команда готова выступать двумя составами?
— Я думаю, что у нас достаточно боеспособный коллектив. Не только 11 человек, а все 20. Каждый из нас может выйти, заменить друг друга, и в этом плане у нас нет проблем, я считаю.
— Какие ожидания от важного матча в четверг?
— Думаю, что у нас стоит только одна задача — это проход в следующий раунд ЛЕ. Сейчас у нас другого не может быть, ведь это вполне реально. На выезде мы сыграли 1:1, за счет гола на чужом поле мы вполне можем рассчитывать пройти дальше.
Отметим, что в активе 28-летнего Щеткина два гола в 14 матчах КПЛ. Его «Ордабасы» с 37 очками идет четвертым, отставая от лидирующей «Астаны» всего на четыре балла.