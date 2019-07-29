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15:44 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана из «Ордабасы» рассказал о своем голе ударом через себя в падении

Нападающий «Ордабасы» Алексей Щеткин в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над «Иртышом» в 20-м туре казахстанской премьер-лиги.

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Именно Щеткин стал автором решающего гола в игре — 1:0. На 75-й минуте форвард сборной Казахстана забил ударом в падении через себя.

—  Матч получился тяжелым, потому что мы сейчас выступаем на два фронта — в Лиге Европы и чемпионате Казахстана. Физически было тяжело, во многом из-за сложных перелетов. Хорошо, что выиграли сегодня, было очень важно победить.

— Ты забил победный гол. Можешь назвать его одним из самых красивых в своей карьере?
— Да, я думаю, так. Но не важно, красивый это или нет. Главное, что он получился победным для команды. Да и, в принципе, я долго не забивал после травмы, рад был бы любому голу.

Во время загрузки произошла ошибка.

— «Ордабасы» выступил с многочисленными изменениями в стартовом составе. Можно говорить о том, что команда готова выступать двумя составами?

— Я думаю, что у нас достаточно боеспособный коллектив. Не только 11 человек, а все 20. Каждый из нас может выйти, заменить друг друга, и в этом плане у нас нет проблем, я считаю.

— Какие ожидания от важного матча в четверг?

— Думаю, что у нас стоит только одна задача — это проход в следующий раунд ЛЕ. Сейчас у нас другого не может быть, ведь это вполне реально. На выезде мы сыграли 1:1, за счет гола на чужом поле мы вполне можем рассчитывать пройти дальше.

Отметим, что в активе 28-летнего Щеткина два гола в 14 матчах КПЛ. Его «Ордабасы» с 37 очками идет четвертым, отставая от лидирующей «Астаны» всего на четыре балла.

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