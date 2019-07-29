Форвард сборной Казахстана из «Ордабасы» рассказал о своем голе ударом через себя в падении

Именно Щеткин стал автором решающего гола в игре — 1:0. На 75-й минуте форвард сборной Казахстана забил ударом в падении через себя.

— Матч получился тяжелым, потому что мы сейчас выступаем на два фронта — в Лиге Европы и чемпионате Казахстана. Физически было тяжело, во многом из-за сложных перелетов. Хорошо, что выиграли сегодня, было очень важно победить.

— Ты забил победный гол. Можешь назвать его одним из самых красивых в своей карьере?

— Да, я думаю, так. Но не важно, красивый это или нет. Главное, что он получился победным для команды. Да и, в принципе, я долго не забивал после травмы, рад был бы любому голу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0yewtjHmm00" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— «Ордабасы» выступил с многочисленными изменениями в стартовом составе. Можно говорить о том, что команда готова выступать двумя составами?

— Я думаю, что у нас достаточно боеспособный коллектив. Не только 11 человек, а все 20. Каждый из нас может выйти, заменить друг друга, и в этом плане у нас нет проблем, я считаю.

— Какие ожидания от важного матча в четверг?

— Думаю, что у нас стоит только одна задача — это проход в следующий раунд ЛЕ. Сейчас у нас другого не может быть, ведь это вполне реально. На выезде мы сыграли 1:1, за счет гола на чужом поле мы вполне можем рассчитывать пройти дальше.