Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
28.07
Ротор
Химки
11
Футбол. Первый дивизион
28.07
Авангард К
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
28.07
Балтика
Чертаново
12
Футбол. Премьер-лига
28.07
ЦСКА
Локомотив
10
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
16:45 (мск), источник: Sport24

Роналду купил виллу в Испании за €1,4 млн. Один из соседей — Макгрегор

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел виллу на берегу Средиземного моря. Как сообщает The Sun, португальский футболист потратил на дом 1,3 млн фунтов (1,45 млн евро).

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В новом доме Роналду 4 спальни, тренажерный зал, кинозал и бассейн. Неподалеку от дома есть поле для гольфа.

Также стало известно, что одна из соседних вилл принадлежит бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.

Состояние 34-летнего Роналду оценивается в 365 млн фунтов. Он заключил с Nike пожизненный контракт в 2016 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красотка из Канады соблазнила русского хоккеиста Щербака: как они познакомились
Жена футболиста Жиркова раскрыла секрет своей сексуальной фигуры
Позади Китая и США: россияне взяли 16 медалей на ЧМ
«Спартак» готов отдать €15 млн за игрока АЗ
Marca: «Барселона» продаст футболиста в «Зенит»
Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Кононова
Российский голкипер подписал новый 8-летний контракт с «Тампой»
Чиновник СБР: Логинову лучше не выпендриваться
Выяснилось, как Бэйл отреагировал на сорвавшийся переезд в Китай
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь