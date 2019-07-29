Роналду купил виллу в Испании за €1,4 млн. Один из соседей — Макгрегор
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел виллу на берегу Средиземного моря. Как сообщает The Sun, португальский футболист потратил на дом 1,3 млн фунтов (1,45 млн евро).
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел виллу на берегу Средиземного моря. Как сообщает The Sun, португальский футболист потратил на дом 1,3 млн фунтов (1,45 млн евро).
В новом доме Роналду 4 спальни, тренажерный зал, кинозал и бассейн. Неподалеку от дома есть поле для гольфа.
Также стало известно, что одна из соседних вилл принадлежит бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.
Состояние 34-летнего Роналду оценивается в 365 млн фунтов. Он заключил с Nike пожизненный контракт в 2016 году.