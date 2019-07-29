Роналду купил виллу в Испании за €1,4 млн. Один из соседей — Макгрегор

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В новом доме Роналду 4 спальни, тренажерный зал, кинозал и бассейн. Неподалеку от дома есть поле для гольфа.

Также стало известно, что одна из соседних вилл принадлежит бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.