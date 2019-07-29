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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб Пике без борьбы вышел в третью футбольную лигу Испании

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Андорра», владельцем которого является защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, будет выступать в высшей любительской футбольной лиге Испании — Сегунде В, являющейся третьим по силе дивизионом страны, сообщает Marca.

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Источник: AP 2019

По итогам сезона-2018/19 «Андорра» вышла из пятого в четвертый дивизион Испании, однако у команды появилась возможность без борьбы выйти в третий дивизион после того, как клуб «Реус» был понижен в статусе в качестве административной меры. «Андорра» в прошлый четверг внесла в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) 452 022 евро, необходимые для того, чтобы занять место «Реуса», при этом на освободившееся место претендовали еще несколько команд. В понедельник RFEF приняла решение, что новичком третьего дивизиона станет «Андорра».

Пике стал владельцем «Андорры» в конце декабря 2018 года. По данным СМИ, акционерами клуба стали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас.

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