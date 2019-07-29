Клуб Пике без борьбы вышел в третью футбольную лигу Испании

По итогам сезона-2018/19 «Андорра» вышла из пятого в четвертый дивизион Испании, однако у команды появилась возможность без борьбы выйти в третий дивизион после того, как клуб «Реус» был понижен в статусе в качестве административной меры. «Андорра» в прошлый четверг внесла в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) 452 022 евро, необходимые для того, чтобы занять место «Реуса», при этом на освободившееся место претендовали еще несколько команд. В понедельник RFEF приняла решение, что новичком третьего дивизиона станет «Андорра».