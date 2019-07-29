СМИ: «Реал» передумал продавать Родригеса в летнее трансферное окно

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Ранее сообщалось, что 28-летний колумбийский хавбек близок к переходу в мадридский «Атлетико» и должен подписать с ним пятилетний контракт. Однако после крупного поражения от «Атлетико» в товарищеском матче (3:7) и серьезной травмы полузащитника Марко Асенсио, который пропустит большую часть сезона, президент «Реала» Флорентино Перес пересмотрел планы и решил не продавать игрока, несмотря на мнение главного тренера команды Зинедина Зидана.

По окончании прошедшего сезона Родригес покинул мюнхенскую «Баварию», в которой выступал на правах аренды на протяжении последних двух лет. Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.