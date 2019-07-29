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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Реал» передумал продавать Родригеса в летнее трансферное окно

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» проинформировал полузащитника Хамеса Родригеса, что он останется в команде до конца сезона-2019/20, сообщает As.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что 28-летний колумбийский хавбек близок к переходу в мадридский «Атлетико» и должен подписать с ним пятилетний контракт. Однако после крупного поражения от «Атлетико» в товарищеском матче (3:7) и серьезной травмы полузащитника Марко Асенсио, который пропустит большую часть сезона, президент «Реала» Флорентино Перес пересмотрел планы и решил не продавать игрока, несмотря на мнение главного тренера команды Зинедина Зидана.

По окончании прошедшего сезона Родригес покинул мюнхенскую «Баварию», в которой выступал на правах аренды на протяжении последних двух лет. Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.

Родригес в сезоне-2018/19 провел за «Баварию» 28 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

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