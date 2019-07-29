Куртуа получил травму и может пропустить старт сезона Примеры

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В результате медицинского обследования у бельгийского футболиста было обнаружено растяжение связок 2-й степени на левой лодыжке. О сроках восстановления Куртуа пока не сообщается. Ожидается, что бельгийский голкипер может пропустить старт сезона испанской Примеры.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2019/20 мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой». Игра состоится 17 августа на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго.