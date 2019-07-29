Куртуа получил травму и может пропустить старт сезона Примеры
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
В результате медицинского обследования у бельгийского футболиста было обнаружено растяжение связок 2-й степени на левой лодыжке. О сроках восстановления Куртуа пока не сообщается. Ожидается, что бельгийский голкипер может пропустить старт сезона испанской Примеры.
Напомним, в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2019/20 мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой». Игра состоится 17 августа на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго.
Куртуа перешёл в «Реал» прошлым летом из «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт бельгийца с «Королевским клубом» действителен до лета 2024 года.