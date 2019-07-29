Чемпионат Италии по футболу-2019/20 стартует 24 августа
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Первый тур чемпионата Италии по футболу-2019/20 пройдет
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Первый тур чемпионата Италии по футболу-2019/20 пройдет
В понедельник проходит презентация календаря серии А на предстоящий сезон.
Действующий чемпион Италии «Ювентус» начнет выступление гостевым матчем с «Пармой». Также в первом туре пройдут встречи «Кальяри» — «Брешия», «Фиорентина» — «Наполи», «Верона» — «Болонья», «Интер» — «Лечче», «Рома» — «Дженоа», «Сампдория» — «Лацио», СПАЛ — «Аталанта», «Торино» — «Сассуоло», «Удинезе» — «Милан».