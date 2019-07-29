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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Италии по футболу-2019/20 стартует 24 августа

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Первый тур чемпионата Италии по футболу-2019/20 пройдет 24—25 августа, сообщает Football Italia.

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Источник: Reuters

В понедельник проходит презентация календаря серии А на предстоящий сезон.

Действующий чемпион Италии «Ювентус» начнет выступление гостевым матчем с «Пармой». Также в первом туре пройдут встречи «Кальяри» — «Брешия», «Фиорентина» — «Наполи», «Верона» — «Болонья», «Интер» — «Лечче», «Рома» — «Дженоа», «Сампдория» — «Лацио», СПАЛ — «Аталанта», «Торино» — «Сассуоло», «Удинезе» — «Милан».

Италия
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