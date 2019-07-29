Криштиану Роналду: Мне тоже жаль, что я покинул «Реал»

Источник: Reuters

Клаудиа в форме сборной Португалии спросила: «Когда ты был ребенком, то знал, что будешь лучшим футболистом в истории и выиграешь столько трофеев?».

— Нет, никогда не думал об этом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, — ответил Роналду.

Гонсало в футболке «Манчестер Юнайтед» задал вопрос: «Ты больше скучаешь по Манчестеру или по Мадриду?».

— Я скучаю по ним обоим, но из-за обстоятельств дольше прожил в Мадриде. Там родились мои дети, встретил свою девушку, поэтому я больше скучаю по Мадриду, — ответил Роналду.

Исиара в форме «Спортинга» спросила: «Победа на Евро-2016 — главное достижение в твоей карьере?».

— Все трофеи важны, но этот, возможно, самый особенный. Ты понимаешь, что его завоевать сложнее. Может быть, это главная победа в моей карьере, — сказал Роналду.

Хорхе в форме «Реала» заявил: «Мне жаль, что ты ушел из «Реала».

— Да, мне тоже, — ответил Роналду, засмеявшись.

Марко в футболке «Ювентуса» поинтересовался: «Выиграет ли “Ювентус” Лигу чемпионов в этом сезоне?».