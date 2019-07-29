Криштиану Роналду: Мне тоже жаль, что я покинул «Реал»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, получив приз «Легенда» от издания Marca, ответил на вопросы пятерых детей, одетых в футболки команд, за которые выступал португалец.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, получив приз «Легенда» от издания Marca, ответил на вопросы пятерых детей, одетых в футболки команд, за которые выступал португалец.
Клаудиа в форме сборной Португалии спросила: «Когда ты был ребенком, то знал, что будешь лучшим футболистом в истории и выиграешь столько трофеев?».
— Нет, никогда не думал об этом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, — ответил Роналду.
Гонсало в футболке «Манчестер Юнайтед» задал вопрос: «Ты больше скучаешь по Манчестеру или по Мадриду?».
— Я скучаю по ним обоим, но
Исиара в форме «Спортинга» спросила: «Победа на Евро-2016 — главное достижение в твоей карьере?».
— Все трофеи важны, но этот, возможно, самый особенный. Ты понимаешь, что его завоевать сложнее. Может быть, это главная победа в моей карьере, — сказал Роналду.
Хорхе в форме «Реала» заявил: «Мне жаль, что ты ушел из «Реала».
— Да, мне тоже, — ответил Роналду, засмеявшись.
Марко в футболке «Ювентуса» поинтересовался: «Выиграет ли “Ювентус” Лигу чемпионов в этом сезоне?».
— Не знаю. Мы будем стараться, как всегда. Надеюсь, «Ювентус» победит, — сказал португалец.