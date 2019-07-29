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23:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Перес: Я фанат Роналду, мы будем скучать по нему всю жизнь

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил церемонию вручения приза «Легенда» от издания Marca португальскому нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Источник: Reuters

«Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Он лучший. Мы будем скучать по нему всю его жизнь», — приводит слова Переса AS.

Ранее сообщалось, что у Переса и Роналду плохие отношения из-за перехода игрока в «Ювентус» летом 2018 года. Форвард обошёлся итальянскому клубу в € 117 млн.

Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов. Всего в составе «Королевского клуба» он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 450 забитых мячей, а также отдал 131 результативную передачу. С «Реалом» португалец четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании.

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