Перес: Я фанат Роналду, мы будем скучать по нему всю жизнь
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил церемонию вручения приза «Легенда» от издания Marca португальскому нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил церемонию вручения приза «Легенда» от издания Marca португальскому нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Он лучший. Мы будем скучать по нему всю его жизнь», — приводит слова Переса AS.
Ранее сообщалось, что у Переса и Роналду плохие отношения
Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов. Всего в составе «Королевского клуба» он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 450 забитых мячей, а также отдал 131 результативную передачу. С «Реалом» португалец четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании.