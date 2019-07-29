Перес: Я фанат Роналду, мы будем скучать по нему всю жизнь

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«Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Он лучший. Мы будем скучать по нему всю его жизнь», — приводит слова Переса AS.

Ранее сообщалось, что у Переса и Роналду плохие отношения из-за перехода игрока в «Ювентус» летом 2018 года. Форвард обошёлся итальянскому клубу в € 117 млн.