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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в материале, в связи с долгами на сумму 9,5 миллиона реалов (около 2,3 миллиона евро) заблокированы 57 объектов недвижимости 39-летнего экс-игрока «Барселоны». Претензии к футболисту возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне.

Сообщается, что у Роналдиньо два гражданства — бразильское и испанское. В июле адвокаты пытались добиться возвращения испанского паспорта.

Чемпион мира 2002 года Роналдиньо в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча» лучшему футболисту планеты. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

Роналдиньо, побеждавший в чемпионатах Италии и Испании в составе «Милана» и «Барселоны», а также выигрывавший с «сине-гранатовыми» Лигу чемпионов, осенью 2015 года покинул бразильский «Флуминенсе». В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу. В составе сборной Бразилии он провел 97 матчей, забил 33 гола.

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