Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в материале, в связи с долгами на сумму 9,5 миллиона реалов (около 2,3 миллиона евро) заблокированы 57 объектов недвижимости 39-летнего экс-игрока «Барселоны». Претензии к футболисту возникли в связи с незаконным строительством объекта в водоохранной зоне.

Сообщается, что у Роналдиньо два гражданства — бразильское и испанское. В июле адвокаты пытались добиться возвращения испанского паспорта.

Чемпион мира 2002 года Роналдиньо в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча» лучшему футболисту планеты. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.