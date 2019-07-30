Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну
Как отмечается в материале, в связи с долгами на сумму 9,5 миллиона реалов (около 2,3 миллиона евро) заблокированы 57 объектов недвижимости 39-летнего
Сообщается, что у Роналдиньо два гражданства — бразильское и испанское. В июле адвокаты пытались добиться возвращения испанского паспорта.
Чемпион мира 2002 года Роналдиньо в 2005 году стал обладателем «Золотого мяча» лучшему футболисту планеты. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.
Роналдиньо, побеждавший в чемпионатах Италии и Испании в составе «Милана» и «Барселоны», а также выигрывавший с «сине-гранатовыми» Лигу чемпионов, осенью 2015 года покинул бразильский «Флуминенсе». В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по