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09:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У «Ювентуса» есть предложения по трансферу Дибалы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вице-президент итальянского «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил, что у клуба есть предложения по трансферу футболиста Пауло Дибалы.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что в переходе 25-летнего аргентинца заинтересован лондонский «Тоттенхэм», также к игроку проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

«Есть некоторые предложения, есть интерес, но мы ждем конкретных действий, чтобы спокойно принять решение», — приводит слова Недведа Football Italia.

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Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». В прошлом сезоне форвард провел за туринский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов.

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