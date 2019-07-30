У «Ювентуса» есть предложения по трансферу Дибалы

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что в переходе 25-летнего аргентинца заинтересован лондонский «Тоттенхэм», также к игроку проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

«Есть некоторые предложения, есть интерес, но мы ждем конкретных действий, чтобы спокойно принять решение», — приводит слова Недведа Football Italia.

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