У «Ювентуса» есть предложения по трансферу Дибалы
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в переходе 25-летнего аргентинца заинтересован лондонский «Тоттенхэм», также к игроку проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
«Есть некоторые предложения, есть интерес, но мы ждем конкретных действий, чтобы спокойно принять решение», — приводит слова Недведа Football Italia.
Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». В прошлом сезоне форвард провел за туринский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов.