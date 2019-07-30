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16:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В Англии начнут по-новому удалять футболистов

Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.

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Источник: Reuters

Нововведение будет использоваться в чемпионатах уровнем ниже пятой английской лиги, а также ниже третьей женской лиги. За споры с арбитром игроку будет показана желтая карточка, после чего судья укажет футболисту на необходимость отправиться на скамью штрафников. Два временных удаления игрока приведут к красной карточке.

The New York Times отмечает, что в прошлом сезоне правило было введено в тестовом режиме и сократило споры с судьями на 38 процентов.

В марте 2019 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения, касающиеся правил футбола. Перемены затронули выполнение штрафных ударов, пробитие пенальти, замену игроков и регуляцию поведения тренеров.

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