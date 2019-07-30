В Англии начнут по-новому удалять футболистов

Нововведение будет использоваться в чемпионатах уровнем ниже пятой английской лиги, а также ниже третьей женской лиги. За споры с арбитром игроку будет показана желтая карточка, после чего судья укажет футболисту на необходимость отправиться на скамью штрафников. Два временных удаления игрока приведут к красной карточке.