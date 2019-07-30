«ПСЖ» увел у «Барсы» главного вундеркинда академии. При чем здесь Неймар?
Еще одна проблема для бразильца.
Еще одна проблема для бразильца.
Хави Симонс — главный тинейджер в мировом футболе. В 16 лет у него 1,8 млн подписчиков в инстаграме, спонсорский контракт с Nike, имидж будущего Месси и самый одиозный (а вместе с тем и успешный) агент мира Мино Райола.
Именно этот агент достал Фергюсона так, что шотландец закончил общение словом «мудак». А еще Райола кидался на Гвардиолу, Клоппа, получал бан в «Аяксе» и судился с ФИФА
Вот часть его самых крутых клиентов: Погба, Верратти, Де Лигт, Ибрагимович. Что характерно, из «Барсы» — вообще никого. Теперь ушел Симонс, и это большая потеря для каталонского клуба.
Симонс родился в Амстердаме. Его отец — Реджиллио Симонс — был футболистом, всю карьеру провел в Голландии, потом стал тренером, работал в академии «Аякса». А сразу после карьеры перебрался в Испанию, они вместе с женой фанатели от того самого Хави Эрнандеса и в честь него назвали своего сына.
В первой школе («Депортиво Тадер») Хави играл с ребятами старше себя на три года. А в 7 лет перешел в легендарную академию — «Ла Массию». В «Барсе» говорили, что Симонс играет, в хорошем смысле, как ветеран. По нарезками в инстаграме это правда заметно — парень не только умеет красиво забивать, обводить, но и действует очень умно, рационально.
В «Барсе» на юниора реально рассчитывали. По законам Испании первый профессиональный контракт можно подписывать с 16 лет. Клуб предложил прогрессивное соглашение: 200 тысяч евро в первый год, а дальше постепенное увеличение. Представители Симонса попросили больше, «Барса» согласилась, но в разумных пределах. И тут появился «ПСЖ», сыгравший на хороших отношениях с Райолой и повышении условий.
Отношения «Барсы» и «ПСЖ» даже до трансфера Хави Симонса были ужасными. И началось это еще лет 7 назад. Вот краткая хронология:
Все это может осложнить и без того трудные переговоры по Неймару. Учитывая предысторию отношений, «ПСЖ» точно не пойдет на уступки.
Более того, как считает L’Equipe, Парижу нужны только деньги (примерно те же 222 млн) — никаких обменов, аренд и прочих обходных путей. Столько у «Барсы» сейчас просто нет, тем более если не удастся избавиться от Коутинью и Дембеле.
Пока Неймар готовится к сезону индивидуально. Если ситуация кардинально не поменяется в ближайшие пару недель, то есть риск, что бразилец так и останется в «ПСЖ» еще на год.