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16:18 (мск), источник: Матч ТВ

«ПСЖ» увел у «Барсы» главного вундеркинда академии. При чем здесь Неймар?

Еще одна проблема для бразильца.

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Источник: Instagram

Главный юниор поменял «Барсу» на «ПСЖ»

Хави Симонс — главный тинейджер в мировом футболе. В 16 лет у него 1,8 млн подписчиков в инстаграме, спонсорский контракт с Nike, имидж будущего Месси и самый одиозный (а вместе с тем и успешный) агент мира Мино Райола.

Именно этот агент достал Фергюсона так, что шотландец закончил общение словом «мудак». А еще Райола кидался на Гвардиолу, Клоппа, получал бан в «Аяксе» и судился с ФИФА из-за, по слухам, рекордной комиссии за трансфер (48 млн евро за Погба в «МЮ»).

Вот часть его самых крутых клиентов: Погба, Верратти, Де Лигт, Ибрагимович. Что характерно, из «Барсы» — вообще никого. Теперь ушел Симонс, и это большая потеря для каталонского клуба.

Симонс родился в Амстердаме. Его отец — Реджиллио Симонс — был футболистом, всю карьеру провел в Голландии, потом стал тренером, работал в академии «Аякса». А сразу после карьеры перебрался в Испанию, они вместе с женой фанатели от того самого Хави Эрнандеса и в честь него назвали своего сына.

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В первой школе («Депортиво Тадер») Хави играл с ребятами старше себя на три года. А в 7 лет перешел в легендарную академию — «Ла Массию». В «Барсе» говорили, что Симонс играет, в хорошем смысле, как ветеран. По нарезками в инстаграме это правда заметно — парень не только умеет красиво забивать, обводить, но и действует очень умно, рационально.

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В «Барсе» на юниора реально рассчитывали. По законам Испании первый профессиональный контракт можно подписывать с 16 лет. Клуб предложил прогрессивное соглашение: 200 тысяч евро в первый год, а дальше постепенное увеличение. Представители Симонса попросили больше, «Барса» согласилась, но в разумных пределах. И тут появился «ПСЖ», сыгравший на хороших отношениях с Райолой и повышении условий.

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Отношения «Барсы» и «ПСЖ» даже до трансфера Хави Симонса были ужасными. И началось это еще лет 7 назад. Вот краткая хронология:

  • В 2012-м «ПСЖ» выиграл у «Барсы» конкуренцию за Тьягу Силву. Каталонцы пробовали его забрать уже из «ПСЖ», но наткнулись на жесткий отказ. Париж просто повысил зарплату бразильцу
  • В 2017-м году «Барса» пробует купить у «ПСЖ» Верратти. Агент игрока в ходе этой борьбы заявил, что для победы в ЛЧ Париж — неподходящее место. Через день полузащитник извиняется перед клубом, уходит к Райоле и получает улучшенный контракт
  • Затем уже «ПСЖ» подговаривает Неймара к уходу через близких людей, выплачивает «Барсе» всю сумму отступных (222 млн евро) и уводит на тот момент третьего игрока мира
  • Еще один пазл — история с Рабио, который, по мнению «ПСЖ», за спиной клуба вел переговоры с «Барселоной». В итоге француз потерял полгода, работая вне первой команды, и ушел в «Ювентус»
  • Теперь вот история с Симонсом. Помимо того, что «Барса» потеряла одного из главных талантов нового поколения, так это еще и удар по имиджу

Все это может осложнить и без того трудные переговоры по Неймару. Учитывая предысторию отношений, «ПСЖ» точно не пойдет на уступки.

Более того, как считает L’Equipe, Парижу нужны только деньги (примерно те же 222 млн) — никаких обменов, аренд и прочих обходных путей. Столько у «Барсы» сейчас просто нет, тем более если не удастся избавиться от Коутинью и Дембеле.

Пока Неймар готовится к сезону индивидуально. Если ситуация кардинально не поменяется в ближайшие пару недель, то есть риск, что бразилец так и останется в «ПСЖ» еще на год.

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