«В Европе все более структурировано». Тренер «Кайрата» — о казахстанском менталитете

— В Европе все, наверное, более структурированно, распланировано — люди более ответственно относятся к вещам, и нюансов не бывает. Если поставили встречу на 10:00, а ты придешь в 10:05 и будешь улыбаться, как ни в чем не бывало, в Европе такого не простят. У нас на базе футболистам запретили пользоваться телефонами в комнате теории, медицинского штаба и в раздевалке. Для чего? Чтобы ребята общались. Просто общались. 70−80 процентов команды — казахстанские футболисты, которым комфортнее общаться на своем языке, но на поле мы все-таки единая команда. Для этого мы ввели эти вещи. Когда я говорю одно, а другие сотрудники дают слабину, ребята это чувствуют. В Европе такого не будет. Если главный тренер сказал, это делают на сто процентов. Все слушаются и выполняют это. Наверное, это главное отличие.