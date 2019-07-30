«В Европе все более структурировано». Тренер «Кайрата» — о казахстанском менталитете
Белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью «Трибуне» рассказал о казахстанском менталитете, сообщает Prosports.kz.
Белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью «Трибуне» рассказал о казахстанском менталитете, сообщает Prosports.kz.
— Чем казахский менталитет отличается от европейского?
— В Европе все, наверное, более структурированно, распланировано — люди более ответственно относятся к вещам, и нюансов не бывает. Если поставили встречу на 10:00, а ты придешь в 10:05 и будешь улыбаться, как ни в чем не бывало, в Европе такого не простят. У нас на базе футболистам запретили пользоваться телефонами в комнате теории, медицинского штаба и в раздевалке. Для чего? Чтобы ребята общались. Просто общались. 70−80 процентов команды — казахстанские футболисты, которым комфортнее общаться на своем языке, но на поле мы
Но все люди обучаемые. Тренерский штаб молодой, казахстанские специалисты тоже молодые, поэтому, думаю, тоже хотят учиться, набираться опыта. Мало про кого могу сказать отрицательное — только положительные слова.