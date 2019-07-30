Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:45
Судува
Тре Пенне
Футбол. Еврокубки
18:45
Линколн
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
18:55
Дюделанж
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
Фероникели
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Нымме Калью
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПСВ
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Сабуртало
Все события
Фоторепортажи
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
16:23 (мск), источник: Prosports.kz

«В Европе все более структурировано». Тренер «Кайрата» — о казахстанском менталитете

Белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью «Трибуне» рассказал о казахстанском менталитете, сообщает Prosports.kz.

Наверх

— Чем казахский менталитет отличается от европейского?

— В Европе все, наверное, более структурированно, распланировано — люди более ответственно относятся к вещам, и нюансов не бывает. Если поставили встречу на 10:00, а ты придешь в 10:05 и будешь улыбаться, как ни в чем не бывало, в Европе такого не простят. У нас на базе футболистам запретили пользоваться телефонами в комнате теории, медицинского штаба и в раздевалке. Для чего? Чтобы ребята общались. Просто общались. 70−80 процентов команды — казахстанские футболисты, которым комфортнее общаться на своем языке, но на поле мы все-таки единая команда. Для этого мы ввели эти вещи. Когда я говорю одно, а другие сотрудники дают слабину, ребята это чувствуют. В Европе такого не будет. Если главный тренер сказал, это делают на сто процентов. Все слушаются и выполняют это. Наверное, это главное отличие.

Но все люди обучаемые. Тренерский штаб молодой, казахстанские специалисты тоже молодые, поэтому, думаю, тоже хотят учиться, набираться опыта. Мало про кого могу сказать отрицательное — только положительные слова.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Канело» вновь получил отсрочку на бой за титул с Деревянченко
Позор «Спартака» и скорострел Азмун. В РПЛ все еще дико весело
СМИ: «ПСЖ» продаст Неймара за 180 млн евро, обмен не обсуждается
Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо
Алиса Знарок: Панарин не каблук, он сам выбрал Нью-Йорк
«Спартак» пожелал Самедову успехов во всех начинаниях
«ПСЖ» увел у «Барсы» вундеркинда. При чем здесь Неймар?
Игрок сборной России объяснил, почему в НБА не осталось россиян
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь