Амири перешел из «Хоффенхайма» в «Байер»
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полузащитник Надим Амири, выступавший за «Хоффенхайм», стал игроком «Байера», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Леверкузена.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полузащитник Надим Амири, выступавший за «Хоффенхайм», стал игроком «Байера», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Леверкузена.
Амири подписал с «Байером» контракт до 30 июня 2024 года.
В минувшем сезоне 22-летний футболист забил три гола в 14 матчах за «Хоффенхайм». В июне в составе молодежной сборной Германии Амири стал серебряным призером чемпионата Европы, на котором забил три мяча в пяти встречах.