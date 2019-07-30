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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Амири перешел из «Хоффенхайма» в «Байер»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Полузащитник Надим Амири, выступавший за «Хоффенхайм», стал игроком «Байера», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Леверкузена.

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Амири подписал с «Байером» контракт до 30 июня 2024 года.

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В минувшем сезоне 22-летний футболист забил три гола в 14 матчах за «Хоффенхайм». В июне в составе молодежной сборной Германии Амири стал серебряным призером чемпионата Европы, на котором забил три мяча в пяти встречах.

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