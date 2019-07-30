Травма «изменила жизнь» 15-летнего футболиста и поставила под угрозу его карьеру

Ночью в воскресенье, 28 июля, молодой человек (его имя не указывается) оказался вовлечен в массовую драку у паба в Шропшире, в ходе которой один из участников ударил его в глаз.

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Спортсмена госпитализировали, осмотрели и отпустили.

Теперь он ждет результатов обследования, которое должно показать, сможет ли он видеть поврежденным глазом.

Полиция арестовала двух мужчин. «Сток Сити» остается в контакте с футболистом и его семьей.