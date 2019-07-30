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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кутроне перешел из «Милана» в «Вулверхэмптон»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Итальянский форвард Патрик Кутроне, выступавший за «Милан», продолжит карьеру в английском «Вулверхэмптоне», сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Источник: AP 2019

21-летний нападающий подписал с «Вулверхэмптоном» контракт на четыре года.

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По данным СМИ, сумма трансфера итальянского футболиста должна составить порядка 20 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Кутроне забил девять мячей в 43 матчах за «Милан». В марте 2018 года форвард дебютировал в сборной Италии.

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