Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом» на товарищеском турнире
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче товарищеского турнира в Мюнхене.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче товарищеского турнира в Мюнхене.
Полуфинальная встреча турнира завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тоттенхэма». Гол забил Харри Кейн на 22-й минуте.
В другом полуфинале встретятся хозяин турнира «Бавария» и турецкий «Фенербахче».
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