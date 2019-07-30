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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Реалом» на товарищеском турнире

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче товарищеского турнира в Мюнхене.

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Источник: AP 2019

Полуфинальная встреча турнира завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тоттенхэма». Гол забил Харри Кейн на 22-й минуте.

В другом полуфинале встретятся хозяин турнира «Бавария» и турецкий «Фенербахче».

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