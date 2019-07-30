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21:32 (мск), источник: ТАСС

«Палмейрас» объявил о переходе футболиста Луиса Адриано из «Спартака»

ТАСС, 30 июля. Нападающий Луис Адриано перешел из московского «Спартака» в бразильский «Палмейрас». Об этом сообщает пресс-служба «Палмейраса».

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Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Адриано стал седьмым футболистом, покинувшим «Спартак» в это межсезонье. Ранее клуб расстался с защитниками Сальваторе Боккетти (свободный агент) и Дмитрием Комбаровым (выступает за самарские «Крылья Советов»), полузащитниками Фернандо (китайский «Бэйцзин Гоань»), Софьяном Ханни (катарский «Аль-Гарафа») и Денисом Глушаковым (грозненский «Ахмат»), а также нападающим Зе Луишем (португальский «Порту»).

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за бразильский «Интернасьонал», украинский «Шахтер» и итальянский «Милан».

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги «Тамбову» со счетом 0:2.

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