МЮ победил «Кристиансунн» в товарищеском матче
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли норвежский «Кристиансунн» в товарищеском матче.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли норвежский «Кристиансунн» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник в Норвегии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». Гол с пенальти забил Хуан Мата в компенсированное ко второму тайму время.
В заключительном товарищеском матче в летнее межсезонье «Манчестер Юнайтед» 3 августа в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Миланом».
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