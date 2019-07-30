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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МЮ победил «Кристиансунн» в товарищеском матче

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли норвежский «Кристиансунн» в товарищеском матче.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Норвегии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». Гол с пенальти забил Хуан Мата в компенсированное ко второму тайму время.

В заключительном товарищеском матче в летнее межсезонье «Манчестер Юнайтед» 3 августа в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Миланом».

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