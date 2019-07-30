Защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит до пяти месяцев из-за травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи пропустит от четырех до пяти месяцев
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи пропустит от четырех до пяти месяцев
Футболист перенес операцию на мениске. Травму защитник получил в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:1).
В прошедшем сезоне Байи сыграл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, однако не отметился результативными действиями.
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