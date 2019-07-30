Защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит до пяти месяцев из-за травмы

Футболист перенес операцию на мениске. Травму защитник получил в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:1).

В прошедшем сезоне Байи сыграл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей, однако не отметился результативными действиями.

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