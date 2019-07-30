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30 июля, источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник «Краснодара» уругваец Маурисио Перейра продолжит карьеру в «Орландо Сити», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из США.

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Перейра договорился о контракте с «Орландо» на один сезон. Уругвайский футболист перейдет в «Орландо» на правах свободного агента, так как ранее он покинул «Краснодар» в связи с окончанием контракта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы всегда стремимся усилить наш состав, и Маурисио соответствует тому виду игроков, который мы ищем в качестве новичков», — заявил исполнительный вице-президент «Орландо» по футбольным операциям Луис Муцци.

В прошедшем сезоне 29-летний Перейра забил четыре гола в 38 матчах за «Краснодар».

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