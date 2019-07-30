Экс-футболист «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»

Перейра договорился о контракте с «Орландо» на один сезон. Уругвайский футболист перейдет в «Орландо» на правах свободного агента, так как ранее он покинул «Краснодар» в связи с окончанием контракта.

«Мы всегда стремимся усилить наш состав, и Маурисио соответствует тому виду игроков, который мы ищем в качестве новичков», — заявил исполнительный вице-президент «Орландо» по футбольным операциям Луис Муцци.