Экс-футболист «Краснодара» Перейра стал игроком «Орландо Сити»
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник «Краснодара» уругваец Маурисио Перейра продолжит карьеру в «Орландо Сити», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из США.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник «Краснодара» уругваец Маурисио Перейра продолжит карьеру в «Орландо Сити», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из США.
Перейра договорился о контракте с «Орландо» на один сезон. Уругвайский футболист перейдет в «Орландо» на правах свободного агента, так как ранее он покинул «Краснодар» в связи с окончанием контракта.
«Мы всегда стремимся усилить наш состав, и Маурисио соответствует тому виду игроков, который мы ищем в качестве новичков», — заявил исполнительный
В прошедшем сезоне 29-летний Перейра забил четыре гола в 38 матчах за «Краснодар».