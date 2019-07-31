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00:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинале товарищеского турнира

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над стамбульским «Фенербахче» в полуфинале товарищеского футбольного турнира.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Баварии». В составе победителей хет-трик сделал Томас Мюллер (31-я, 44-я и 58-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. Также у хозяев отличились Ренату Санчеш (22), Леон Горецка (28) и Кингсли Коман (40). В составе «Фенербахче» гол на счету Макса Крузе (64).

Ранее в другом полуфинале турнира лондонский «Тоттенхэм» победил мадридский «Реал» — 1:0.

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