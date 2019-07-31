«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинале товарищеского турнира

Встреча, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Баварии». В составе победителей хет-трик сделал Томас Мюллер (31-я, 44-я и 58-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. Также у хозяев отличились Ренату Санчеш (22), Леон Горецка (28) и Кингсли Коман (40). В составе «Фенербахче» гол на счету Макса Крузе (64).