«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинале товарищеского турнира
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над стамбульским «Фенербахче» в полуфинале товарищеского футбольного турнира.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над стамбульским «Фенербахче» в полуфинале товарищеского футбольного турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Баварии». В составе победителей
Ранее в другом полуфинале турнира лондонский «Тоттенхэм» победил мадридский «Реал» — 1:0.
Смотрите также: Главные трансферы этого лета в европейском футболе