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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция проверит показания модели, обвинившей Неймара в изнасиловании

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полиция Бразилии проводит расследование показаний модели Нажилы Триндади, чтобы выяснить, не выдвинула ли женщина ложные обвинения против нападающего сборной Бразилии по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.

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«Любой человек, который сообщает ложные сведения, может быть наказан, расследование (против нее) ведется», — сказал представитель полиции Альбано де Паула Сантос, которого цитирует Marca.

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В июне Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в Париже. По словам женщины, преступление было якобы совершено 15 мая в одном из отелей французской столицы. При этом заявление она подала уже в Бразилии, так как, по ее словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.

По сведениям СМИ, впоследствии девушка изменила показания, заявив юристам, что отношения с Неймаром в отеле были по обоюдному желанию, но во время близости футболист применил силу и избил ее. После изменения показаний юридическая компания, по данным Globoesporte, расторгла с Триндади контракт. Неймар не признал свою вину.

В понедельник бразильские СМИ сообщили, что полиция Бразилии не стала выдвигать обвинения в изнасиловании против Неймара.

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