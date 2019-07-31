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12:20 (мск), источник: Sport24

Руни, Фелиш и Нани поучаствовали в крутом челлендже в США. Били в перекладину и мишени в воротах

Златан, Швайнштайгер и Кака тоже подтянулись.

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Источник: AP 2019

В США к футболу немного другое отношение, чем в Европе. На соккере пытаются создать атмосферу как в NFL, NBA или NHL. Матч всех звезд и всякие челленджи — важный атрибут спорта в Америке, и футбол не становится исключением.

В Орландо прошел MLS All-Stars Skills Challenge — испытание навыков крутых футболистов из трех клубов — «Орландо Сити» (Нани и два его партнера по команде, «Звезды MLS» (Уэйн Руни, братья Джованни и Джонатан Дос Сантос) и «Атлетико» (Коке, Эктор Эррера и Жоау Фелиш). В гостях были Кака, Швайнштайгер и Ибрагимович.

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Если вы играли в FIFА, то наверняка знаете о разных испытаниях на арене. Для звезд сделали примерно то же самое.

Удары по мишеням.

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Удары в перекладину.

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Удары с лета.

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Шедевр от Руни.

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Как думаете, кто набрал больше всех очков? Не угадали, Нани и его «Орландо». Они же получили призовой чек на 25 тысяч долларов.

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Худшие — звезды MLS.

Итоговые результаты: «Орландо Сити» 202, «Атлетико» 196, MLS All-Stars 168.

Нарезка самых интересных моментов.

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Может, пора взять такую тему на вооружение в РПЛ?

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