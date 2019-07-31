Руни, Фелиш и Нани поучаствовали в крутом челлендже в США. Били в перекладину и мишени в воротах
Златан, Швайнштайгер и Кака тоже подтянулись.
Златан, Швайнштайгер и Кака тоже подтянулись.
В США к футболу немного другое отношение, чем в Европе. На соккере пытаются создать атмосферу как в NFL, NBA или NHL. Матч всех звезд и всякие челленджи — важный атрибут спорта в Америке, и футбол не становится исключением.
В Орландо прошел MLS
Если вы играли в FIFА, то наверняка знаете о разных испытаниях на арене. Для звезд сделали примерно то же самое.
Удары по мишеням.
Удары в перекладину.
Удары с лета.
Шедевр от Руни.
Как думаете, кто набрал больше всех очков? Не угадали, Нани и его «Орландо». Они же получили призовой чек на 25 тысяч долларов.
Худшие — звезды MLS.
Итоговые результаты: «Орландо Сити» 202, «Атлетико» 196, MLS
Нарезка самых интересных моментов.
Может, пора взять такую тему на вооружение в РПЛ?