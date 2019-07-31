Новый клуб экс-полузащитника «Спартака» Фернандо сменил тренера
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Китайский футбольный клуб «Бэйцзин Гоань» на своем официальном сайте сообщил о назначении Бруно Женезио главным тренером команды.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Китайский футбольный клуб «Бэйцзин Гоань» на своем официальном сайте сообщил о назначении Бруно Женезио главным тренером команды.
Как отмечается в сообщении, контракт с 52-летним французским специалистом рассчитан до окончания сезона, который в чемпионате Китая завершится в конце года. Женезио сменил у руля команды немца Рогера Шмидта.
После 20 туров «Бэйцзин» на четыре очка отстает от лидера чемпионата — «Гуанчжоу Эвергранд».
Во вторник московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника Фернандо в «Бэйцзин Гоань». За три года бразилец провел в форме «Спартака» 98 матчей и забил 12 голов. В сезоне-2016/17 Фернандо стал чемпионом России.