Новый клуб экс-полузащитника «Спартака» Фернандо сменил тренера

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, контракт с 52-летним французским специалистом рассчитан до окончания сезона, который в чемпионате Китая завершится в конце года. Женезио сменил у руля команды немца Рогера Шмидта.

После 20 туров «Бэйцзин» на четыре очка отстает от лидера чемпионата — «Гуанчжоу Эвергранд».