Корейские фанаты подали иск на «Ювентус» в размере € 50 млн из-за Роналду
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Южнокорейские болельщики подали иск в суд в отношении туринского «Ювентуса» в размере 50 миллионов евро
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Южнокорейские болельщики подали иск в суд в отношении туринского «Ювентуса» в размере 50 миллионов евро
Игра между «Ювентусом» и командой звезд южнокорейского чемпионата состоялась в Сеуле 26 июля.
Согласно контракту между организаторами матча и «Ювентусом», Роналду должен был отыграть не менее 45 минут, но на поле португалец так и не появился.
По словам юриста, на данный момент с исками о компенсации обратились два болельщика. «Обычно в таких случаях истцам будет возвращена стоимость билетов, но я считаю это особым случаем, поскольку компания, используя ложную рекламу, воспользовалась услугами болельщиков футбольной звезды. На данный момент у нас есть два истца, но предполагаю, что их будет около 60 тысяч», — сказал юрист.
При этом в «Ювентусе» заявили, что Роналду не вышел на поле