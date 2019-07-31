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14:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Корейские фанаты подали иск на «Ювентус» в размере € 50 млн из-за Роналду

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Южнокорейские болельщики подали иск в суд в отношении туринского «Ювентуса» в размере 50 миллионов евро из-за невыхода футболиста итальянской команды Криштиану Роналду на поле в товарищеском матче в Сеуле, сообщает Football Italia.

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Игра между «Ювентусом» и командой звезд южнокорейского чемпионата состоялась в Сеуле 26 июля.

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Согласно контракту между организаторами матча и «Ювентусом», Роналду должен был отыграть не менее 45 минут, но на поле португалец так и не появился.

По словам юриста, на данный момент с исками о компенсации обратились два болельщика. «Обычно в таких случаях истцам будет возвращена стоимость билетов, но я считаю это особым случаем, поскольку компания, используя ложную рекламу, воспользовалась услугами болельщиков футбольной звезды. На данный момент у нас есть два истца, но предполагаю, что их будет около 60 тысяч», — сказал юрист.

При этом в «Ювентусе» заявили, что Роналду не вышел на поле из-за полученной ранее мышечной травмы.

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