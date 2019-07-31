Корейские фанаты подали иск на «Ювентус» в размере € 50 млн из-за Роналду

Согласно контракту между организаторами матча и «Ювентусом», Роналду должен был отыграть не менее 45 минут, но на поле португалец так и не появился .

По словам юриста, на данный момент с исками о компенсации обратились два болельщика. «Обычно в таких случаях истцам будет возвращена стоимость билетов, но я считаю это особым случаем, поскольку компания, используя ложную рекламу, воспользовалась услугами болельщиков футбольной звезды. На данный момент у нас есть два истца, но предполагаю, что их будет около 60 тысяч», — сказал юрист.